بالفيديو – ديمبا با يتعرض لإصابة مروعة.. +21

تعرض ديمبا با مهاجم فريق شنغهاي شينهوا الصيني لإصابة مروعة بكسر مضعاف في ساق القدم خلال مباراة مع فريقه في الدوري الصيني أمام فريق شنغهاي سيبج.

وخلال المباراة تدخل مدافع فريق شنغهاي سيبج بقوة مع ديمبا با ليتعرض لكسر مضاعف في ساق القدم اليمنى ويخرج من المباراة.

وذكر موقع "جريت جولز" الإنجليزي أن ديمبا با سيغيب عن الملاعب بسبب هذه الإصابة لأكثر من 6 شهور.

ويقدم مهاجم تشيلسي ونيوكاسل السابق أداء مميز مع فريقه في الدوري الصيني وسجل حتى الآن 14 هدفا في 18 مباراة هذا الموسم.

وانضم ديمبا با لفريق شنغهاي شينهوا الصيني بعد رحيله من فريق بشكتاش التركي.

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* تحذير: الإصابة قد لا يتحملها أصحاب القلوب الضعيفة