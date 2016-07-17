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السيسى يلتقى رئيس غانا ويتفقان على إحداث نقلة حقيقية فى العلاقات بين البلدين

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السيسى يلتقى رئيس غانا ويتفقان على إحداث نقلة حقيقية فى العلاقات بين البلدين السيسى يلتقى رئيس غانا ويتفقان على إحداث نقلة حقيقية فى العلاقات بين البلدين
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، برئيس غانا "جون مهاما"، على هامش اجتماعات القمة الافريقية المُنعقدة فى كيجالى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء، تناول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، حيث اتفق الجانبان على مضاعفة الجهود واتخاذ خطوات من شأنها إحداث نقلة نوعية حقيقية فى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف "يوسف"، أن الرئيس السيسى أشاد خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين، والتى تعود لحقبة الخمسينيات، معرباً عن تطلع للبناء على هذه القاعدة الصلبة لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأكد الرئيس السيسى، أهمية الاتفاق على موعد لعقد اللجنة المشتركة عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات فى غانا فى شهر نوفمبر القادم للنظر فى سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات، فضلاً عن تشجيع الشركات المصرية على مواصلة المساهمة فى جهود التنمية التى تقوم بها حكومة غانا.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن الرئيس "مهاما" أكد حرص بلاده على تطوير العلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين، والتى أرساها الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس "نكروما"، معرباً عن تطلعه لتطوير التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين ليتناسب مع عُمق وتميز العلاقات السياسية بين البلدين. ك

و أشاد "مهاما" بعمل الشركات المصرية فى غانا فى قطاعات التشييد، والبناء، والطاقة، والتعدين، مشيراً إلى تطلعه لزيادة الاستثمارات المصرية فى غانا.

وعبر رئيس غانا عن تقديره لبرامج الدعم الفنى وبناء القدرات التى تقدمها مصر لأبناء بلاده، فضلاً عن الدعم المُقدم من مصر فى المجال الطبى من خلال إرسال قوافل طبية مصرية، مؤكداً حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات المصرية فى هذه المجالات.

وأشاد "مهاما"، بالدور المهم الذى يقوم به الأزهر الشريف فى تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين ونشر تعاليم الإسلام السمحة ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال إيفاد المبعوثين، إلى جانب استفادة الطلاب فى غانا من المنح الدراسية التى يقدمها الأزهر الشريف.


>الرؤساء الأفارقة يتفقون على إجراء انتخابات أعضاء المفوضية خلال القمة.. وإعداد خارطة طريق لمتابعة مفاوضات التكامل الإفريقى.. والسيسى يؤكد عدم منطقية دعاوى الحث للتفريـط فـى تمثيل القارة بالأمم المتحدة

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