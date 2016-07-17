اجتماع عربى لبحث سبل مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأحد، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلى وزارات العدل والداخلية العرب المعنية بإعداد مشروع البروتوكول العربى لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وذلك برئاسة المستشار بوزارة العدل العراقية الدكتورة وداد القيسى.

وقالت القيسى إن هذه اللجنة مكلفة بالإعداد لمشروع البروتوكول العربى الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وخاصة البروتوكول الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال.

وأضافت القيسى فى تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع اليوم أن هذا الاجتماع هو الرابع؛ والذى يناقش على مدى يومين الملاحظات التى أرسلتها الدول حول البروتوكول، موضحة أنه وردت للجنة ملاحظات من السودان والمغرب ومصر والأردن وتونس وتضم تعديلات فى الصياغة، مضيفة أنه تم الأخذ بهذه الملاحظات بما يتوافق مع الاتفاقية.

كما أكدت المستشار بوزارة العدل العراقية أهمية البروتوكول كونه جاء لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.