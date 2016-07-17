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تجديد حبس 3 مسجلين خطر 15 يوما بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالشرابية

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تجديد حبس 3 مسجلين خطر 15 يوما بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالشرابية تجديد حبس 3 مسجلين خطر 15 يوما بتهمة الإتجار فى المواد المخدرة بالشرابية
أمرت نيابة الشرابية برئاسة المستشار وليد القاضى رئيس النيابة، بتجديد حبس 3 مسجلين خطر بتهمة الاتجار فى المخدرات، 15 يوما، حيث أثبتت تحريات المباحث التى طلبتها النيابة حول الواقعة صحة الاتهامات الموجهة لهم بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها على عملائهم بمنطقة الشرابية.

وكان رجال مكافحة المخدرات تمكنوا من إلقاء القبض على 3 عاطلين تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجهم كميات كبيرة من الحشيش على عملائهم، وتم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم 11 كيلو ونصف حشيش أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، واعترفوا أنهم كانوا يستعدون لترويجها.

وكشفت التحريات أن المتهمين "وليد س أ" 31 سنة، عاطل سابق اتهامه فى قضيتين، و"محمد إ ع " 22 سنة، عاطل محكوم عليه فى قضية "نصب"، والمقضى فيها بالحبس سنة، و"شريف إ م" 27 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى قضية "تبديد"، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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