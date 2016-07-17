نيابة سوهاج تقرر حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق للإتجار فى المخدرات

أمرت نيابة قسم أول سوهاج، اليوم الأحد، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش بدائرة القسم.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لرئيس مباحث قسم سوهاج، مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الحشيش بدائرة القسم، وترويجها على عملائه وزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 6 قطع من الحشيش كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم عما أسفرت عنه التحريات، اعترف بالإتجار فى الحشيش.

وبعرضه على النيابة، أمرت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ومصادرة المضبوطات.