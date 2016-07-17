بالصور.. محافظ أسوان يتابع اليوم الثانى من مبادرة أسبوع النظافة بمدينة دراو‎

قام اليوم الأحد، اللواء مجدى حجازى، بمتابعة ميدانية لأعمال مبادرة أسبوع النظافة ” حلوة يا بلدى بينا كلنا ” من خلال جولة مفاجئة لمواقع عمل المبادرة بالمناطق المستهدفة بمدينة دراو، حيث شملت شوارع الطاحون وعيسى ومجلس المدينة والإدارة التعليمية والسادات ونادى الفروسية، بجانب طريق أسوان القاهرة الزراعى داخل الشوارع الرئيسية وبعض المناطق السكنية، وذلك لمتابعة مدى قيام الجهات المشاركة فى المبادرة بالمهام والمسئوليات المكلفة بها.

حيث أكد اللواء مجدى حجازى، على أن أعمال المبادرة فى يومها الأول والثانى حققت نتائج إيجابية وملموسة على أرض الواقع حيث تم رفع 382 طن من القمامة والمخلفات والأتربة، بالإضافة إلى 304 طن من التراكمات داخل 18 منطقة سكنية و 132 شارع و 8 كبارى و 9 ميادين و 8 أسوار بمختلف مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تسخير كافة الإمكانيات والمعدات بالوحدات المحلية وبمشاركة فعالة من عمال النظافة والمشرفين وسائقى المعدات، بجانب 2560 شاب وطالب ومتطوع بمراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية وبإستخدام كميات كبيرة من الدهانات والبويات وأكياس البلاستيك لجمع القمامة من المنازل، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والبلدوات والأسوار وزرع الأشجار وتركيب لمبات الإنارة العامة الموفرة للطاقة،

وقد قام مجدى حجازى، بتقديم التحية والشكر للشباب والسيدات والمواطنين الذين تفاعلوا مع المبادرة وتطوعوا بالمشاركة مؤكداً على أن المبادرة ستعتبر بداية حقيقية لتلاحم أبناء المحافظة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والهيئات الشبابية والمرأة، علاوة على الجهات التنفيذية لتحقيق الأهداف والثمار المرجوة منها مع الإستمرارية فى الحفاظ على المكتسبات التى تحقققت لتعود أسوان لسابق عهدها كواجهة حضارية وجمالية فى النظافة والتجميل والتشجير.

وأضاف حجازى، بأنه أثناء مروره المفاجئ تم فى نفس الوقت قام معاونى المحافظ ورؤساء المدن والمراكز بالمرور لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال النظافة والتجميل والتشجير والدهانات أولاً بأول وذلك داخل 6 قطاعات تضم أسوان، ودراو، وكوم أمبو وكلابشة ونصر النوبة، وإدفو والرديسية والبصيلية والسباعية وأبو سمبل السياحية.