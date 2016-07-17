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بالصور.. مباحث أسوان تضبط كمية كبيرة من الأسلحة و 900 كيلو جرام من المخدرات

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الأسلحة المضبوطة

الأسلحة المضبوطة

تمكنت حملة أمنية مكبرة من مباحث أسوان، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي، اليوم الأحد، استهدفت قرية الضما بمركز كوم امبو، والمعروف عنها حيازة الأسلحة النارية والإتجار في المواد المخدرة من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية، وطن مواد مخدرة، بعد تبادل اطلاق النار مع المتهمين .

وكانت حملة أمنية مكبرة بقيادة العميد جودت عبد الجبار، وكيل إدارة البحث، وتحت إشراف اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، استهدفت منزل المتهمين حسن. ح. ح. ، 39 عام، عاطل، وشقيقه حميد، 26 عام، عاطل ومقيمان بقرية الضما بمركز كوم امبو.

وبادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات فور وصولها، فبادلتهم اطلاق النيران، ولاذا بالفرار داخل زراعات القصب الملاصقة لمنزلهما، وتمكنت القوات من ضبط عدد  17 قطعة سلاح ناري، و 900 كيلو جرام من مخدر البانجو،
> وكمية من مادة الأفيون المخدر تزن حوالي 250 جرام.

كما تم ضبط سيارة بيك أب ماركة ” تويوتا ” بدون لوحات معدنية، و3  دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري البحث عن المتهمين الهاربين.

المخدرات المضبوطة

المخدرات المضبوطة

الدراجات النارية المضبوطة

الدراجات النارية المضبوطة

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