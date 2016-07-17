الجبير: المخابرات الأمريكية تحققت من عدم وجود ما يدين السعودية بأحداث 11 سبتمبر

قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير إن لجنة الكونجرس ليست لديها أية أدلة حول تورط المملكة العربية السعودية فى أحداث 11 من سبتمبر.

وأضاف "الجبير" لـ"CNN" أن المباحث الفيدرالية وكذلك وكالة الاستخبارات الأمريكية واللجنة التى تم تشكيلها حول أحداث 11 سبتمبر قاموا بتحقيقات على أعلى مستوى واستنتجوا أنه لا يوجد ما يدين الحكومة السعودية وكذلك المسئولين السعوديين فى أحداث 11 سبتمبر.

وأوضح" الجبير" أن هناك مسئولين أمريكيين يحاولون تضليل الشعب الأمريكى بالقول أن هناك مسئولين سعوديين على صلة بأحداث 11 من سبتمبر.

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