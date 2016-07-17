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أوقاف الأقصر: الخطبة المكتوبة تحقق استفادة علمية كبيرة للمستمعين

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أوقاف الأقصر: الخطبة المكتوبة تحقق استفادة علمية كبيرة للمستمعين أوقاف الأقصر: الخطبة المكتوبة تحقق استفادة علمية كبيرة للمستمعين

جانب من الاجتماع

عقد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، اليوم الأحد، إجتماعًا بمديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام لمناقشة موضوع خطبة الجمعة المكتوبة.

وحضر الاجتماع الشيخ أحمد خليفة حسن مدير الدعوة، و مديري الإدارات، ورؤساء الأقسام.

وقال “عبد الرحمن”، أن قرار الخطبة المكتوبة جاء لضبط إيقاع المنابر، وأنه في صالح الدعوة والدعاة، حيث تقوم لجنة علمية بإعداد خطبة الجمعة المكتوبة، ولاشك أن إعداد الخطبة من قبل لجنة تحتوي على عالم في كل تخصص شرعي، ومفكرين وعلماء نفس وعلماء اجتماع، يفوق الإعداد الفردي للخطبة، ويحقق استفادة علمية كبيرة للمستمعين ويخدم الإمام ويضبط وقت الخطبة.

كما أعلن وكيل وزارة الأوقاف، إعتماد الوزير لمركز الثقافة الإسلامية بالأقصر وشروط التقديم.

وفي سياق آخر أعلن “عبد الرحمن”، أن الوزارة وفرت للمديرية صكوك الأضاحي، ذلك المشروع الذي يعظم نفع الأضحية، ومن خلاله يتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين من خلال المنظومة التي سيتم تطبيقها بالتعاون والتنسيق مع وزارة ووزارة التضامن، موضحًا أن الصكوك موجودة بالمديرية ومسجد سيدي أبي الحجاج، وأن قيمة الصك ألف ومائتي جنيه، داعيًا مديري الإدارات أن يتم إعلام الأئمة كي يعلنوا عن الصكوك من أجل وصول لحوم الأضاحي لمستحقيها.

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