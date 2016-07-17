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بالصور.. تجمهر عدد من الأهالي اعتراضًا على نقل مقيم شعائر‎ في سوهاج

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جانب من تجمهر الأهالي

جانب من تجمهر الأهالي

تجمهر عدد من أهالي قرية العيساوية، التابعة لمدينة أخميم بسوهاج، أمام مكتب وكيل وزارة الأوقاف، مطالبين بإعادة مقيم شعائر تم نقله من مسجد أوﻻد علي بالعيساوية بأخميم، إلى إحدى مساجد إدارة أوقاف جرجا.

وكان الشيخ على طيفور، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، قد أتخذ قرار بنقل مقيم الشعائر مصطفى ع.، عقب إلقائه خطبة العيد فى ساحه بالعيساوية بعيدة عن الساحات التى خصصتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة، على الرغم من التعليمات المشددة للمديرية للائمة بعدم إلقاء الخطب أو تادية صلاة العيد بأى ساحات سوى التى خصصتها المديرية.

جانب من تجمهر الأهالي

جانب من تجمهر الأهالي

جانب من تجمهر الأهالي

جانب من تجمهر الأهالي

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أونا