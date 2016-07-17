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أستاذة طب أطفال: مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية بواقع 56%

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أستاذة طب أطفال: مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية بواقع 56% أستاذة طب أطفال: مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية بواقع 56%
أكدت الدكتورة عبلة الألفى المدير التنفيذى لمشروع حلمنا والمستشار الإقليمى للشرق الأوسط للكلية الملكية لصحة الطفل بجامعة القاهرة خلال مؤتمر صحفى نظمته إحدى شركات الأدوية اليوم، أن تمثل أعلى المعدلات العالمية فى الولادة القيصرية حيث تبلغ النسبة فى مصر 56%.

وقالت الدكتورة عبلة الألفى إن نسبة الولادة القيصرية فى الدقهلية تبلغ حوالى 85%، وفى بورسعيد وحدها تبلغ النسبة 79%، والصعيد أقل حيث تبلغ النسبة 24%، موضحة أن الولادة القيصرية تزيد من معدلات الاطفال المبتسرين لأنه لا يمكن للطبيب حساب مدة الحمل والولادة بالتحديد، مما يولد الطفل ورئته مليئة بالمياه مما يؤدى إلى دخوله الحضانة وتعرضه لمشاكل صحية خطيرة قد تودى بحياته.

مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية (1)
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الدكتورة عبلة الألفى

مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية (2)
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الدكتور جعفر رجب أستاذ أمراض الباطنة والمناعة والدكتور هشام أيوب أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب الاسكندرية

مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية (3)
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جانب من الصحفيين

مصر من أعلى الدول فى الولادة القيصرية (4)
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الدكتور جعفر رجب والدكتور هشام أيوب


>ديلى ميل تكشف أحدث عمليات الولادة.. لا طبيعية ولا قيصرية
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مصر 365

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