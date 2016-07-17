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حى شرق بالإسكندرية يشن حملة إزالة لمواجهة "البناء المخالف"

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حى شرق بالإسكندرية يشن حملة إزالة لمواجهة "البناء المخالف" حى شرق بالإسكندرية يشن حملة إزالة لمواجهة "البناء المخالف"
شن حى شرق بالإسكندرية، اليوم الأحد، حملة إزالة لمواجهة البناء المخالف، وذلك بناء على تعليمات اللواء خالد محى الدين رئيس الحى.

وبدأ الحى اليوم بشن حملة الإزالة من ديوان عام الحى، لتنفيذ القرار الصادر للعقار رقم 25 على 252 ش الفتح بمنطقة جناكليس.

من جهة أخرى، شنت إدارة إشغال الطريق، برئاسة صلاح النوبى مدير الإدارة، ومعاونى الإدارة، حملة لإزالة الإشغالات من شارع مصطفى كامل وشارع باكوس وأسفل كوبرى العوايد بمصاحبة شرطة مرافق شرق، برئاسة المقدم وائل علامة، وملازم أول وليد بركات.

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