الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وحارا إلى شديد الحرارة بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تكون السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والجنوبية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة صباحا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية - 15 - 35/25 كم/ ساعة بوجه عام تصل 45 كم/ساعة أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة خلال الليل والصباح.

البحر .. متوسط يضطرب احيانا .. وبارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة يصل إلى ستة أقدام احيانا اخر الليل وصباح الغد الباكر.. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا وأدنى جزر عند الساعة الخامسة و18 دقيقة مساء.

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 47 34 70 15 .

> دبي 46 36 60 15 .

> الشارقة 47 33 70 15.

> عجمان 46 34 60 15.

> أم القيوين 47 33 65 10 .

> رأس الخيمة 46 32 65 10 .

> الفجيرة 37 32 85 55.

> العين 46 36 50 10 .

> ليوا 47 30 85 15 .

> الرويس 45 30 80 20 .

> السلع 44 31 80 25.

> دلما 39 31 85 30 .

> طنب الصغرى 39 32 80 35 .

> طنب الكبرى 39 32 80 35 .

> أبوموسى 39 33 80 30.