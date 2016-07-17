لجنة الانتخابات تناقش مع حماس الانتخابات المحلية المقبلة فى غزة والضفة

ناقش رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مع نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس فى غزة اسماعيل هنية الاحد آليات الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها فى أكتوبر المقبل فى الاراضى الفلسطينية.

وقال حنا ناصر رئيس اللجنة فى مؤتمر صحافى بعد لقائه وفد حماس "سعداء ان نبلغ الناس ان جميع الفصائل تشارك فى هذه الانتخابات"، مضيفا "حصلنا على ضمانات كافية من جميع الجهات فى الضفة الغربية وقطاع غزة ان النتائج ستحترم فى اى مكان تكون فيه الانتخابات".

واوضح ان الامن الذى تتولاه حماس فى قطاع غزة "سيكون مسؤولا عن حماية الانتخابات فى غزة"، وقال "سندعو الى رقابة من داخل البلد من المشاركين وممثلى الفصائل ورقابة من الخارج حتى نضمن سمعة جيدة فى العالم لنتائج الانتخابات، الرقابة مهمة".

واشاد بموافقة حماس على اجراء هذه الانتخابات، وعبر ناصر عن امله بان تكون هذه الانتخابات "نزيهة وحيادية، ونامل بان تكون بارقة أمل لانتخابات تشريعية ورئاسية حسب الاستحقاقات القانونية للانتخابات".

من جهته، قال القيادى فى حماس خليل الحية "ستعمل حركة حماس بكل مكوناتها وامكاناتها على انجاح العملية الانتخابية فى الضفة الغربية وقطاع غزة".