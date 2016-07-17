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إبراهيم حسن: ما حدث لحسام لم يمر به أي إنسان وحقه عند الرئيس

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إبراهيم حسن: ما حدث لحسام لم يمر به أي إنسان وحقه عند الرئيس إبراهيم حسن: ما حدث لحسام لم يمر به أي إنسان وحقه عند الرئيس

"ما حدث معه لم يحدث في تاريخ أي إنسان مصري من قبل".. هكذا تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري عن شقيقه حسام حسن بعد احتجازه لمدة 4 أيام بعد واقعة الاعتداء على رقيب شرطة خلال لقاء الفريق الأخير بالدوري.

وكان حسام قد اعتدى على رقيب الشرطة عقب مباراة المصري وغزل المحلة التي انتهت 2-2، مما دفع رقيب الشرطة لتقديم محضر ضد حسام حسن إلى نيابة الإسماعيلي، الأمر الذي أدى إلى حبس مدرب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن يتم توقيع الصلح بين الطرفين، ليعلن الأمين رضا تنازله عن المحضر. (طالع التفاصيل)

وتحدث إبراهيم حسن قائلا: "حسام سيبقى كبيرا. سيبقى صاحب التاريخ الكبير رغما عن أنف الجميع".

وأضاف في تصريحات عبر قناة المحور "نحترم القضاء بكل تأكيد ولكن يجب أن يعلم الجميع أن ما حدث مع حسام حسن منذ أول لحظة لم يحدث في تاريخ أي إنسان مصري".

وأوضح "تربص بشكل غير عادي وكبير للغاية والإجراءات كانت سريعة جدا".

وأتم حديثه قائلا: "حق حسام حسن عند رئيس الجمهورية".

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فيديو اليوم السابع