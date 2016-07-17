خبر في الجول - اتصالات ودية بين أهلي جدة والزمالك بسبب عبد الشافي

شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات ودية بين مسؤولي نادي أهلي جدة ونادي الزمالك بخصوص أزمة سداد مستحقات محمد عبد الشافي.

أهلي جدة كان قد ضم محمد عبد الشافي عام 2014 مقابل 3 ملايين دولار إلا أن الزمالك لم يحصل على القسط الثاني من الصفقة والبالغ مليون و300 ألف.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعطى أهلي جدة مهلة أخيرة تنتهي 19 من الشهر الجاري لسداد المستحقات أو وقف القيد. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com بحدوث اتصالات ودية بين مسؤولي أهلي جدة والزمالك يوم الأحد لسداد المستحقات قبل يوم 19.

وأبدى الزمالك ترحيبه بالاتصالات الودية وانتظاره الحصول على باقي مستحقات عبد الشافي.

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