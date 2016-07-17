5 نصائح للحصول على أسنان صحية وبيضاء

تسوس واصفرار الأسنان، من المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، وقد تؤدى إلى ألم شديد، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الاهتمام بصحة الأسنان، قد يمنع بعض المشاكل المتعلقة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، ومن الممكن التغلب على ذلك من خلال اتباع بعض النصائح للحفاظ على أسنان صحية وبيضاء وتتضمن الآتى:

1. من الضرورى تغيير فرشاة الأسنان الخاصة بك بشكل منتظم، واستخدام خيط الأسنان للتنظيف الكامل، كما يجب أخذ فرشاة الأسنان والمعجون إلى العمل والمدرسة لضمان تنظيف الأسنان بعد تناول أى طعام وأيضا استخدام غسول الفم بانتظام للتخلص من المواد الغذائية التى تراكمت فى الفم.

>2. من الضرورى تناول أطعمة مغذية للأسنان وتكون غنية بالكالسيوم مثل السلطة والبيض واللبن وغيرها، كما أن شرب الماء هو خيار جيد بجانب وجبة الطعام، ومن الأفضل تجنب الأطعمة غير الصحية مثل المشروبات الغازية والحلوى التى تؤدى إلى تسوس الأسنان.

>3. تجنب تناول الأشياء الحلوة مثل قطع الحلوى والبسكويت والمعجنات، لأنها تعد أهم الأعداء لصحة الأسنان، ومن الأفضل تناول وجبات خفيفة بين الوجبات كبعض الخضروات الخام.

>4. بالنسبة للتغلب على الأسنان الصفراء والبقع السوداء التى تكون سيئة للغاية لصحة الأسنان، للتخلص من هذه المشكلة، ومن الممكن غسل الأسنان بالفرشاة ومسحوق الخبز أو الملح بدلا من معجون الأسنان.

>5. من الضرورى الذهاب لطبيب الأسنان على الأقل مرة واحدة فى السنة، لإزالة البقع السوداء المسببة للتسوس.

فى اليوم العالمى للأسنان..الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسوس

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