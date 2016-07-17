أخبار عاجلة

إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

5 نصائح للحصول على أسنان صحية وبيضاء

Google+ Print
5 نصائح للحصول على أسنان صحية وبيضاء 5 نصائح للحصول على أسنان صحية وبيضاء
تسوس واصفرار الأسنان، من المشاكل التى يعانى منها الكثير من الأشخاص، وقد تؤدى إلى ألم شديد، ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن الاهتمام بصحة الأسنان، قد يمنع بعض المشاكل المتعلقة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان، ومن الممكن التغلب على ذلك من خلال اتباع بعض النصائح للحفاظ على أسنان صحية وبيضاء وتتضمن الآتى:

1. من الضرورى تغيير فرشاة الأسنان الخاصة بك بشكل منتظم، واستخدام خيط الأسنان للتنظيف الكامل، كما يجب أخذ فرشاة الأسنان والمعجون إلى العمل والمدرسة لضمان تنظيف الأسنان بعد تناول أى طعام وأيضا استخدام غسول الفم بانتظام للتخلص من المواد الغذائية التى تراكمت فى الفم.
>2. من الضرورى تناول أطعمة مغذية للأسنان وتكون غنية بالكالسيوم مثل السلطة والبيض واللبن وغيرها، كما أن شرب الماء هو خيار جيد بجانب وجبة الطعام، ومن الأفضل تجنب الأطعمة غير الصحية مثل المشروبات الغازية والحلوى التى تؤدى إلى تسوس الأسنان.
>3. تجنب تناول الأشياء الحلوة مثل قطع الحلوى والبسكويت والمعجنات، لأنها تعد أهم الأعداء لصحة الأسنان، ومن الأفضل تناول وجبات خفيفة بين الوجبات كبعض الخضروات الخام.
>4. بالنسبة للتغلب على الأسنان الصفراء والبقع السوداء التى تكون سيئة للغاية لصحة الأسنان، للتخلص من هذه المشكلة، ومن الممكن غسل الأسنان بالفرشاة ومسحوق الخبز أو الملح بدلا من معجون الأسنان.
>5. من الضرورى الذهاب لطبيب الأسنان على الأقل مرة واحدة فى السنة، لإزالة البقع السوداء المسببة للتسوس.


>فى اليوم العالمى للأسنان..الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالتسوس
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365