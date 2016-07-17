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بروموميديا تختار يحيى سامح رئيسًا تنفيذيًا لها وتعلن عن هيكلها الإداري الجديد

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بروموميديا تختار يحيى سامح رئيسًا تنفيذيًا لها وتعلن عن هيكلها الإداري الجديد بروموميديا تختار يحيى سامح رئيسًا تنفيذيًا لها وتعلن عن هيكلها الإداري الجديد

المهندس نجيب ساويرس والمهندس يحيى سامح وهاني نجيب

أعلنت شركة بروموميديا للإعلان والإنتاج، عن هيكلها الإداري الجديد اعتبارا من الأول من أغسطس 2016 القادم، حيث أعلنت عن تعديل تشكيل مجلس الإدارة طبقًا للآتي:

استمرار المهندس نجيب ساويرس في رئاسة مجلس إدارة الشركة، وتعيين هاني نجيب نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وقد تم اختيار المهندس يحيى سامح عضوًا منتدبًا للشركة خلفًا لإيهاب طلعت، الذي قرر التفرغ لأعماله الخاصة.

وتأتي إعادة هيكلة إدارة شركة بروموميديا بعد أن أعلن المهندس نجيب ساويرس في مايو الماضي عن نية مساهمي الشركة في ضخ استثمارات جديدة، وصفها بالضخمة، خلال السنوات الخمس المقبلة، حتى تتمكن الشركة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية كإحدى أكبر شركات الإعلان والإنتاج في ، وتطلع بروموميديا إلى أن تقوم الإدارة الجديدة بتحقيق هذا النمو، والتوسع بخطوات ثابتة بتنفيذ خطة عمل هادفة وطموحة.

يذكر  أن المهندس يحيى سامح هو أحد الخبراء في مجال الإعلام بجمهورية مصر العربية، وهو ليس بغريب عن  شركة بروموميديا التي ساهم في تأسيسها وانطلاقها منذ أكثر من عشر سنوات، كما تولى عدة مناصب تنفيذية منها شركة ” أو إم دي” والتي تعتبر من أكبر الوكالات العاملة في مجال صناعة الإعلان على مستوى العالم.

 

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