قمة الاتحاد الأفريقي برواندا على شاشة «Nile tv»

كتبت – إنجي لطفي

تُجري قناة النيل استعدادات مكثفة لتغطية قمة الاتحاد الأفريقي الـ 27، والتي تنعقد في كيجالي برواندا اليوم الأحد، وتستمر حتى غدًا الإثنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الهام الذي تقدمه القناة في تحقيق التواصل مع شعوب القارة الأفريقية، من خلال بثها باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ومن المقرر بث الجلسات باللغتين الإنجليزية والفرنسية عبر شاشة القناة، كما يتخللها برنامج تحليلي، فضلًا عن مواكبة الحدث من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للقناة بانتظام سواء على مستوى نشر الأخبار بانتظام .

وتم عمل براند خاص بفاعليات المؤتمر على شكل القارة الأفريقية مستوحى من شعار المؤتمر، وكذلك تم إنتاج مجموعة من التنويهات تُذاع على شاشة “النايل تي في” منها تنويه مصر وأفريقيا تاريخيًا، ويتناول رؤية رؤساء مصر “عبد الناصر والسادات للعلاقات المصرية الأفريقية”.

كما تتضمن تنويه آخر بعنوان رؤية مصرية، ويتضمن مقتطفات من كلمات الرئيس السيسي عن أهم قضايا القارة الآن، وبرومو ثالث عن برنامج “أفريقيا اليوم”، والذي يعرض يوميًا، فيما تم تمديد مدته ليصبح ساعة كاملة طوال أيام المؤتمر.

كما تناقش برامج الأحداث الجارية ” ديلي ديبيت ” و ” ديركت ” رؤية تحليلية لمحاور المؤتمر، ووجهة النظر المصرية والتحديات التي نواجهها .

ومن المقرر أن تذيع القناة عددًا من الأغنيات التي غناها مطربين مصريين للقارة السمراء.