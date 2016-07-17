وقفة احتجاجية لأئمة وخطباء المكافأة أمام النواب للمطالبة بالتعيين

نظم العشرات من الأئمة وخطباء المكافأة بوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع قصر العيني للمطالبة بالتعيين.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها: “140 تبذير فينك فينك يا وزير”، “اعتصام اعتصام حتى يصدر القرار”، “استغاثة خطيب.. ياللى بتسأل إحنا مين إحنا خطباء المكافأة المظلومين”

فيما قال أحد المشاركين في الوقفة ان خطباء المكافأه يحصلون على مكافأة مالية قدرها 140 جنيها مقابل صعودهم المنبر وهو مبلغ لا يكفي الفرد الواحد في حين ان الخطباء أغلبهم متزوجون وعليهم التزامات، مناشداً المسئولين بضرورة التدخل لحل مشاكل الأئمة خطباء المكافأة لحل مشاكلهم نظرًا لأنهم أول من يحارب الإرهاب والتطرف.