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«الستات مايعرفوش يكدبوا» يناقش «حماتي أفسدت حياتي» على «CBC»

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«الستات مايعرفوش يكدبوا» يناقش «حماتي أفسدت حياتي» على «CBC» «الستات مايعرفوش يكدبوا» يناقش «حماتي أفسدت حياتي» على «CBC»

الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني

كتبت – إنجي لطفي

يناقش برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة، ومنى عبد الغني، والمُذاع على شاشة “سي بي سي”، مشكلة سيدة تعاني من حماتها التي تُفسد حياتها، وذلك يوم غدًا الإثنين في تمام الثالثة عصرًا.

وتحكي صاحبة المشكلة قصتها على الهواء مباشرةً، حيث يشاركها ضيوف البرنامج الحل، مع الدكتور نبيل القط، استشاري الطب النفسي، الذي يحلل أبعاد المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية، ويقدم عددًا من النصائح إلى صاحبة المشكلة.

كما يتلقي البرنامج العديد من المشكلات المشابهة، ويقدم الضيوف نصائحهم فيها.

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