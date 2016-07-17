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هكذا عادت "غوتشي" لتزيّن إطلالات النجمات

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الأحد 17-07-2016 03:26

استعادت "غوتشي Gucci" شعبيتها في إطلالات النجمات بعد أن انتقلت إلى عهدة مصممها الجديد اليساندرو ميشيل، والذي حولها لماركة مرحة مليئة بالحياة تتسابق السيدات لامتلاك تصاميمها وتتألق النجمات بأزيائها على السجادة الحمراء. 
وهذا بالتحديد ما شاهدناه خلال الأشهر الماضية، فقد عاد اسم "غوتشي" الرنان للظهور على السجادة الحمراء بإطلالات لافتة وتصاميم عصريّة أنيقة، فلا يمكن أن ننسى إطلالة مرشحة الأوسكار بري لارسون Brie Larson التي اختارت فستاناً أزرق اللون مع حزام فضي براق لإطلالتها في حفل أوسكار هذا العام، ولا البدلة اللماعة التي زيّنت إطلالة الليدي غاغا خلال تأديتها للفقرة الغنائية في مباراة Super Bowl. 
يعجبنا في إطلالات النجمات من "غوتشي" التنوّع والابتكار، فنجد من بينها الإطلالات الأنثويّة الفخمة كإطلالة سيينا ميلر Sienna Miller الفضيّة في حفل MET GALA، ونجد كذلك إطلالات ناعمة تتجه إلى الأسلوب المرح والعفوي بألوان صيفيّة مفعمة بالحياة كما في إطلالة داكوتا جونسون Dakota Johnson أو الأميرة شارلوت كاسيراغي Charlotte Casiraghi في نفس الحفل. 
شاهدي معنا إطلالات النجمات من "غوتشي" وشاركينا برأيك بها. 

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سيدتي