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3 خطوات للحصول على سمرة لامعة

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الأحد 17-07-2016 18:30

للحفاظ على بشرة صحية بعد التعرض لأشعة الشمس، ولضمان أفضل النتائج لاسمرار يدوم لفترة أطول لتوهج صحي على مدار السنة، إليك 3 خطوات تحتاجين إلى اعتمادها بعد التعرض إلى أشعة الشمس:

الخطوة الأولى

الاسمرار يمكن أن يجفف الجلد، ويترك شعوراً بالعطش، بالدوار والجفاف. من هنا، فإن شرب الماء مباشرة بعد قضاء الوقت تحت أشعة الشمس ضروري جداً.
الخطوة الثانية
تطبيق مرطب ذي نوعية جيدة لبشرتك مباشرة بعد التعرض لأشعة الشمس للمساعدة في تهدئة الجلد وتجديد الرطوبة. أحضري المرطب معك إلى الشاطئ مباشرة بعد الانتهاء من جلسة الاسمرار.
الخطوة الثالثة
يمكن لجلسات التسمير الكثيفة والمتتالية أن تسبب تلفاً في الجلد وترفع خطر إصابتك بسرطان الجلد. في حين أن عدد الجلسات القليل قد يؤثر على اللون ويبدأ بالتلاشي، لذلك ينصح باتخاذ الحذر والانتظار يومين أو ثلاثة أيام قبل التوجه إلى الشاطئ مرة أخرى.

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سيدتي