7 فوائد مذهلة لحليب جوز الهند لن تتوقعها.. يقوى القلب ويقاوم الأنيميا

يعد لبن جوز الهند هو الخيار الأمثل للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام، نظرا لأنه خالٍ من الجلوتين والصويا، كما يتميز بأنه أقل فى السعرات الحرارية مقارنة باللبن العادى، ولكن يعيبه أنه يحتوى على كميات أقل من الكالسيوم (ثلث اللبن العادى تقريبا) والبروتين.

وكشف التقرير الذى نشر بالموقع الطبى الأمريكى "medicalnewstoday" أن لبن جوز الهند يعد من أفضل المصادر الغذائية الغنية بالبوتاسيوم، حيث يحتوى الكوب منه على 630 مجم مقارنة بـ150 مجم فى نفس الكمية من اللبن البقرى.

فوائد لبن جوز الهند

>وفى السياق ذاته، كشف موقع "draxe" الطبى الأمريكى عن مجموعة من الفوائد الصحية لحليب جوز الهند، وتشمل:

1.يحسن صحة القلب عن طريق خفض الضغط الدموى وتقليل مستويات الكولسترول بالدم

>2.يتمتع بخواص رائعة مضادة للبكتيريا والفيروسات نظرا لاحتوائه على حمض اللوريك

>3.يساعد فى بناء العضلات وإصلاح الأنسجة التالفة وتقوية العظام

>4.يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية ويقاوم الشعور بالإجهاد والتعب

>5.يساهم لبن جوز الهند فى تحسين عملية الهضم والتخلص من الإمساك

>6.يقى من الإصابة بالأنيميا لأنه غنى بتركيزات جيدة من الحديد

>7.يساعد فى الوقاية من الإصابة بالتهابات الجسم والمفاصل، ويمنع حدوث خشونة الركبة

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