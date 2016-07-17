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بدء فعاليات القمة الأفريقية فى رواندا بمشاركة الرئيس السيسى

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بدء فعاليات القمة الأفريقية فى رواندا بمشاركة الرئيس السيسى بدء فعاليات القمة الأفريقية فى رواندا بمشاركة الرئيس السيسى
بدأت منذ قليل فعاليات قمة الاتحاد الأفريقى العادية السابعة والعشرين فى العاصمة الرواندية كيجالى، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتأتى مشاركة الرئيس السيسى بالقمة الأفريقية فى رواندا فى إطار الأولوية التى توليها لتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك، وتطوير علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية، إيماناً منها بوحدة المصير، وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة.


>- بالصور.. انطلاق القمة الأفريقية الـ27 فى رواندا بمشاركة السيسي

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مصر 365

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