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القوات الصومالية تسيطر على مدينة "أمارا" من أيدى حركة الشباب الإرهابية

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القوات الصومالية تسيطر على مدينة "أمارا" من أيدى حركة الشباب الإرهابية القوات الصومالية تسيطر على مدينة "أمارا" من أيدى حركة الشباب الإرهابية
قال قائد عسكرى، إن قوات إقليم جلمدج الواقع فى وسط الصومال سيطرت على بلدية "أمارا" الواقعة فى محافظة مدج، من أيدى حركة الشباب المتشددة.

وأوضح الكولونيل عبد الكريم محمد وهو قائد بارز فى قوات جلمدج - فى تصريحات لإذاعة "شابيلى"، اليوم الأحد - إنهم يسيطرون حاليا بشكل كامل على المنطقة، بعد أن انسحب مسلحو الشباب من القرية دون قتال".

وأضاف محمد أن انتصار قوات جلمدج على عناصر الشباب واستعادة السيطرة على أمارا هو بداية خطة لدحر مسلحى الشباب بالكامل.

وأوضح القائد العسكرى أن الحياة عادة لطبيعتها فى البلدية وخرج السكان لأعمالهم واستئناف أنشطتهم الحياتية اليومية بعد انسحاب الشباب منها، وكانت حركة الشباب قد سيطرت على المنطقة من قوات إقليم جلمدج أمس السبت.

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مصر 365