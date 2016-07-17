نوال الزغبي تردّ على شيرين عبد الوهاب حول ترشيحها بديلة عنها في"ذا فويس"

شهدت مهرجانات أعياد بيروت أمس ليلة من أجمل الليالي مع الفنانة نوال الزغبي التي خطفت الأنظار بإطلالتها الجميلة، بثوبيها الكحلي والأحمر اللذين صممهما لها خصيصاً للمناسبة المصمم اللبناني العالمي زهير مراد.

اعتلت نوال المسرح عند الساعة العاشرة والنصف تقريباً، وافتتحت حفلها بأغنية "ألف ومية" وهتف لها الجمهور الحاضر بشكل كبير، وشهد حفلها إقبالاً كبيرا من معجبيها ومن كل المناطق اللبنانية.

نوال بدت على المسرح كفراشة تشع ذهباً، حيث قدمت أشهر أغانيها مثل أغنية "الليالي" و"ماندم عليك" وقدمت أيضا أغنية للراحلة وردة "مالي" وهي تحرص دائماً في كل حفلاتها أن يكون للراحلة وردة حصة في حفلها عربون وفاء ومحبة من نوال لها، ولأنّ نجاح وائل كفوري ونوال الزّغبي في أغنية "مين حبيبي أنا" لا يزال حاضراً، قدمتها نوال للجمهور مع الفائز ببرنامج "ديو المشاهير" الفنان طوني عيسى.

وفي حديث لـ"سيدتي نت" عبرت نوال عن سعادتها بالمشاركة في هذا المهرجان، لاسيما وأن الناس أتت لترمي أحزانها وآلامها خلفها وتفرح، وهذا الأمر يعني لي كثيراً في ظل ما نشهده في لبنان وفي كل دول العالم، ونحزن على كل الأشخاص الذين يرحلون والحياة ستستمر". وتابعت "الشعب اللبناني أكثر شعب تلقى المآسي ولكنه كان يناضل دائماً ويقوم من تحت الركام ويحيا حياته التي يستحقها".

وعن نيتها بتقديم اي أغنية وطنية خاصة بالعالم العربي أو للبنان، قالت نوال "قدمت من قبل أغنية خاصة بالجيش اللباني، وكذلك قدمنا أوبريت للجيش أيضاً مع مجموعة من الفنانين. فلم لا، من الممكن ذلك تقديم أغنية وطنية، من يدري؟!.

وعن جديدها، أشارت نوال إلى أنها "ستقوم بتصوير أغنية "صوت الهدوء" من ألبوم "يا جدع" وهناك سينغل ستطرح خلال شهر وسيتم تصويرها قريباً".

وعن تعليقها على ترشيح شيرين عبد الوهاب بديلة عنها في لجنة تحكيم "ذا فويس" ردّت نوال بأغنية "شو تعليقك عالموضوع"، ثم تابعت "وأنا أحبها جداً، وأرسل لها قبلاتي عبر "سيدتي نت" وأقول لها "ذا فويس" من دونك ليس جميلاً".

جمهور نوال

جمهور نوال أتى حاملاً معه صورها وهتف باسمها على المدرجات، وغنّت نوال ما يقارب الساعة والنصف أمتعت خلالها الجمهور بأجمل أغانيها القديمة والجديدة. كما ردد الجمهور معها أغنية "مش مسامحة". ولم تنس نوال أن تغني للبنان فأدت أغنية "وطني" للسيدة فيروز واعتذرت من الجمهور مسبقاً في حال لم تؤدها بالشكل المطلوب كونها لم تكن مدرجة على برنامج الحفل وقررت في اللحظة الأخيرة أن تغنيها.

كواليس

اللافت في الحفل كان حضور والدة نوال معها وهي تحرص من وقت لآخر على مرافقتها في حفلاتها أو خلال تسجيل بعض أغنياتها، وكانت المرة الاخيرة التي حضرت فيها والدة نوال معها العام الماضي في مهرجان الحدث في بيروت، وكان أيضاً حضور لافت لابنتها تيا معها في الكواليس.