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جورج كلوني يستخدم القانون ليحمي نفسه وزوجته من رجل مضطرب

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الأحد 17-07-2016 13:45

استعان النجم جورج كلوني George Clooney بالقانون للحصول على الحماية له ولزوجته المحامية أمل علم الدين من رجل مضطرب نفسياً يدعى مارك بيبي.

وقد أصدر القاضي حكماً يُلزِم بيبي، الذي أرسل تهديدات مبطنة للنجم كلوني وزوجته اللبنانية الأصل، الابتعاد عن الثنائي وعن طاقم عمل الممثل مسافة لا تقل عن 100 ياردة لمدة 5 أعوام.

وكان مارك البالغ من العمر 55 عاماً، قد أرسل مجموعة من أوراق وهمية تتألف من 189 صفحة إلى فريق العمل الخاص بكلوني.

وأثارت الأوراق القلق اذ أنها تتضمن إشارات تخص مؤامرة اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش وجريمة قتل فتاة أمريكية، حصلت عام 1996.

وبعد فحص مارك تم التأكد أنه يعاني من الاضطراب الثنائي القطب وربما انفصام في الشخصية.

يذكر أن أمل علم الدين كانت تلقت سابقاً تهديدات بالقتل، بسبب توليها قضية الدفاع عن موكلها رئيس المالديف السابق محمد نشيد الذي حكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة الإرهاب، الا أن هذه المرة سبب التهديدات شهرة زوجها وليس عملها.

 

دونالد ترامب يهاجم كلوني ويصفه بأنه ممثل غير جيد

 

 

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