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بعد أشهر من الانفصال.. درو باريمور توقّع معاملات طلاقها

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الأحد 17-07-2016 14:18

بعد مرور نحو 3 أشهر على انفصال ويل كوبلمان Will Kopelman وزوجته الممثلة درو باريمور Drew Barrymore باشرت الأخيرة رسمياً بمعاملات طلاقهما.

وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عاماً، وكوبلمان البالغ من العمر 38 عاماً قد اعلنا انفصالهما في نيسان الماضي ولكنهما لم يوقعا أوراق الطلاق حتى الآن.

وتشير الأوراق التي اتفق عليها الثنائي إلى عدم وجود اي خلاف او نزاع بين الطرفين بل سيكون الانفصال هادئا، خصوصاً أنهما كانا اصدقاء لسنوات قبل ان يتواعدان عام 2011.

وكان الثنائي قد أصدرا بيانا رسمياً أكدا فيها خبر انتهاء زواجهما وجاء فيه :"للأسف عائلتنا تنفصل بشكل قانوني، وبالرغم من ذلك سنبقى عائلة واحدة ، الطلاق قد يجعل المرء يشعر وكأنه فشل ، ولكن في نهاية المطاف تجد النعمة في فكرة أن الحياة تستمر . "

وتابع البيان:"أطفالنا هم عالمنا ، ونحن نتطلع للعيش ما تبقى من حياتنا معهم كأولوية لنا".

وكانت درو قد تزوجت ويل عام 2012، ولديهما طفلتان هما Frankie البالغة من العمر عامين و Olive البالغة من العمر 3 أعوام.

يشار الى ان هذا الطلاق هو الثالث لدرو باريمور، بعد توم غرين Tom Green الذي تزوجته عام 2001 وانفصلت عنه عام 2002، وجيريمي توماس Jeremy Thomas الذي تزوجته سنة 1994 وأعلنت طلاقها منه بعد عام واحد.

 

درو باريمور تنجب طفلة ثانية

 

 

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