إخلاء سبيل محمود شعبان وآخرين في اتهامهم بالتحريض على العنف

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل الداعية محمود شعبان و13 آخرين على ذمة التحقيقات التي تجري في اتهامهم بالتحريض على العنف ومناهضة الدولة، بالتعاون مع الجبهة السلفية، في المظاهرات التي تم التحضير لها يوم 28 نوفمبر من العام الماضي.

ويواجه “شعبان” و13 متهمين آخرين عدة اتهامات أسندتها له النيابة، في مقدمتها التحريض على أعمال عنف، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعى والحقوق والحريات.