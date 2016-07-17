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في رومانيا.. كتاب مجاني لكل راكبي المترو

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في رومانيا.. كتاب مجاني لكل راكبي المترو في رومانيا.. كتاب مجاني لكل راكبي المترو

أرشيفية

قررت إدارة مترو بوخارست برومانيا منح كل راكب كتابا مجانا لمن يفضل هذه الهواية أثناء رحلة القطار، وذلك خلال حملة دشنتها دار نشر محلية.

وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن الحملة، وتحمل اسم “كتاب في المترو”، أطلقتها دار نشر “ليترا” بالتعاون مع شركة تشغيل المترو “متروريكس”، بهدف تشجيع القراءة في المترو وستجرى في الفترة من 18 – 22 يوليو الجاري.

وخلال تلك الفترة سيقوم المتطوعون من شركة “ليترا” بتوزيع كتاب لجميع الركاب الذين يشاهدون وهم يقرأون أثناء وجودهم بالمترو.

وجاء في دراسة مسحية حديثة أن معظم الرومانيين (43 %) يحبون قراءة الكتب في المنزل، بينما يحب (17 %) قراءة الكتب خارج المنزل و (10%) يفضلون قراءة الكتب أمام الكمبيوتر، كما يرغب البعض في ممارسة هذه الهواية في المترو.

أ ش أ

 

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