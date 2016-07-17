يلدريم: على الأتراك عدم الخلط بين المؤسسة العسكرية والخونة

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الحياة عادت إلى طبيعتها داعيا المواطنين إلى الهدوء ونبذ الفتنة.

وأشار يلدريم في تصريحات للتلفزيون الرسمي التركي المؤسسة العسكرية يتم تطهيرها من العناصر الخائنة، وأن على الأتراك ألا يخلطوا بين المؤسسة العسكرية الشريفة والخونة الإرهابيين.

وقال يلدريم “عملنا لم ينته بعد ونستكمل “العملية التطهيرية” في المؤسسة العسكرية”

ودعا يلدريم الشعب التركي لعدم الإصغاء إلى الحملات الدعائية ضد الحكومة، محذرًا في الوقت ذاته من الدعاية السوداء التي تروّج للفتنة داعيًا الشعب التركي لأن يتكاتف مع الحكومة للرد على من وصفهم بالخونة الإرهابيين.

وشدد يلدريم على أن المؤسسة العسكرية التركية الأصيلة ليست طرفًا في في تلك المحاولة التي فشلت بالكامل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الانقلابيين ينالون عقابهم.