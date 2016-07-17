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السجن 10 سنوات للمتورطين بقضية تزوير ملكية سـيـارات

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السجن 10 سنوات للمتورطين بقضية تزوير ملكية سـيـارات السجن 10 سنوات للمتورطين بقضية تزوير ملكية سـيـارات
قررت جنايات الزاوية الحمراء بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية،  الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات، غيا بيا، لكل من المتهم وليد.م، 30 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، والمتهم محمد محمود، وذلك بتهمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة " شركة دايو موتورز ايجيبت "، وهى شهادة الملكية الخاصة بالمجنى عليها،  من خلال الاتفاق مع موظف مختص بوحدة مرور شبرا، بتزوير رخصة تيسير تحمل رقم 19016، وقضت المحكمة بتوقيع العقوبة على المتهمين غيابيا.
>براءة متهم فى إعادة إجراءات محاكمته بـ"أحداث الزاوية الحمراء "

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