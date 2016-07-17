ترقبوا.. نتيجة الثانوية العامة 2016 على "اليوم السابع" فور اعتمادها

ينشر "اليوم السابع" نتيجة شهادة الثانوية العامة 2016، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم ، قبل أن تعلن فى المدارس.

فاز "اليوم السابع" بحق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015، 2016، وسيتم نشر النتيجة فور صدورها عبر المحمول والإنترنت والخط الأرضى.

حصل "اليوم السابع ، على حقوق إعلان النتيجة من خلال التليفون الأرضى ورسائل المحمول والخدمة الصوتية والإنترنت على الموقع الإلكترونى، عقب جلسة المزايدة العلنية لحق إعلان النتيجة والتى عقدت بديوان عام الوزارة، حيث شارك فى الجلسة لجنة من الشئون القانونية والإدارة العامة للمشتريات.

ويمكن للطالب التسجيل للحصول على النتيجة عن طريق الدخول على الرابط التالى: من هنا

- مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة نهاية يوليو الجارى