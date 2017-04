أطلق ثوار بورسعيد، منذ قليل، رسائل لدول العالم من خلال "بالون شو"، وضع على الممشى السياحى المطل على المجرى الملاحى لقناة السويس، تخاطب كل سفن العالم القادمة من الشمال والجنوب، لتؤكد أن فعاليات ثورة 30 يونيه تمثل إرادة شعبية، وليست انقلاباً عسكريا كما يزعم الإخوان، والتأكيد على انحياز الجيش جاء رغبة للملايين التى خرجت لإقالة الرئيس المخلوع.

وكتب المتظاهرون عبر بالون شو “ Will Of The People”، و" إرادة شعب ".