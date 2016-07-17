قاضي «ولاية داعش القاهرة» عن شاهد : «يعنى هخليه يفتكر بالعافية»

قال نقيب الملازم أحمد بسام يوسف أحد شهود الإثبات في محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم “ولاية داعش القاهرة”، إنه لا يتذكر أي أماكن تفتيش أو قبض على المتهمين، وأنه يتمسك بأقواله في النيابة.

وأضاف أنه صدرت مأمورية يوم الواقعة وقبض على متهم فى الشارع، لكنه لا يتذكر أى تفاصيل أخرى، فاعترض الدفاع عن عدم تذكر الشاهد لأي شئ، فتدخل القاضى قائلا : يعنى هخليه يفتكر بالعافية” مضيفا أنه ذلك القصور يعتبر فى صالح الدفاع وليس العكس.

وبسؤال الضابط ياسين مدحت احمد، قال أنه نظرا لمرور عام على الواقعة فإنه لا يتذكر التفاصيل تحديدا، ثم سمح له القاضى بالاطلاع على اقواله فى النيابة فأضاف أنه لا يتذكر شئ أيضا، ولا يتذكر اسم الشارع المقبوض عليهم فيه، مشيرا إلى أنه لا يعرف المتهمين لكن مصادره السرية هى التى دلته عليهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

والمتهمون في القضية 8 أشخاص وهم محمد جمال محمد، عادل طه عبد الجواد، محمود فتحى سلامة، محمود عبد العزيز، أحمد حمدى مفضل، و 3 هاربين، وجميع المتهمين فى القضية طلبة وعمال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 20041 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد “تنظيم الدولة الإسلامية”، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.