اعتقال قائد قاعدة إنجرليك العسكرية و11 عسكريًا في تركيا

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، 11 عسكريًا، من بينهم قائد قاعدة إنجرليك العسكرية بكير أرجان فان، في مدينة أضنة جنوبي تركيا، فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتأتي هذه العملية الجديدة من الاعتقالات بحق العسكريين المتورطين في الانقلاب، عقب إعلان وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه جرى اعتقال ستة آلاف شخص حتى الآن.

ونقل تلفزيون “إن.تي.في” عن الوزير التركي توقعه اعتقال المزيد، ناسبا إليه قوله: “ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك”.

وكانت السلطات التركية أعلنت اعتقال نحو 3 آلاف من “العسكريين المشتبه بهم”، وأمرت باحتجاز آلاف آخرين من القضاة وممثلي الادعاء، بعد إحباط محاولة الانقلاب.

وهز العنف، على مدى ساعات مساء الجمعة، أكبر مدينتين في تركيا، بعد أن سد متمردون من الجيش حاولوا الاستيلاء على السلطة جسرا في إسطنبول، وقصفوا مقر المخابرات التركية والبرلمان في أنقرة.