أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

اعتقال قائد قاعدة إنجرليك العسكرية و11 عسكريًا في تركيا

Google+ Print
اعتقال قائد قاعدة إنجرليك العسكرية و11 عسكريًا في تركيا اعتقال قائد قاعدة إنجرليك العسكرية و11 عسكريًا في تركيا

ارشيفية

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، 11 عسكريًا، من بينهم قائد قاعدة إنجرليك العسكرية بكير أرجان فان، في مدينة أضنة جنوبي تركيا، فيما يتصل بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتأتي هذه العملية الجديدة من الاعتقالات بحق العسكريين المتورطين في الانقلاب، عقب إعلان وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه جرى اعتقال ستة آلاف شخص حتى الآن.

ونقل تلفزيون “إن.تي.في” عن الوزير التركي توقعه اعتقال المزيد، ناسبا إليه قوله: “ستستمر العملية القضائية بشأن ذلك”.

وكانت السلطات التركية أعلنت اعتقال نحو 3 آلاف من “العسكريين المشتبه بهم”، وأمرت باحتجاز آلاف آخرين من القضاة وممثلي الادعاء، بعد إحباط محاولة الانقلاب.

وهز العنف، على مدى ساعات مساء الجمعة، أكبر مدينتين في تركيا، بعد أن سد متمردون من الجيش حاولوا الاستيلاء على السلطة جسرا في إسطنبول، وقصفوا مقر المخابرات التركية والبرلمان في أنقرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا