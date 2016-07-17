العثور على حوت ضخم طوله 10 أمتار بالقرب من شواطئ تل أبيب

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حوتاً ظهر، مساء أمس، السبت، بالقرب من شواطئ مدينة تل أبيب، المطلة على البحر الأبيض المتوسط، حيث كان يبعد عن سواحل تل أبيب بمقدار150 كيلو متراً ويبلغ طوله 10 أمتار.

وأضافت الصحيفة، أن الحوت ظل بالقرب من شواطئ تل أبيب لمدة ربع ساعة، وتمكن قوات خفر السواحل الإسرائيلية من التقاط صور له وهو يسبح بشكل واضح على سطح الماء.

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الثانية التى يظهر فيها حوت ضخم بالقرب من الشواطئ الإسرائيلية خلال أسبوعين، حيث ظهر الحوث عند شواطئ قيصرية غربى إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الحوت الذى تم العثور عليه من نفس فصيلة الحوت الموجود بالقرب من الشواطئ المصرية.



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حوت إسرائيل



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حوت إسرائيل

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