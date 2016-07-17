أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - العمائر والمباني الأثرية تنهار فى المعادي والأهالي تشتكي من "القبح الذي يزحف للمعادي" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الخيار" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى درات فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رد فعل الفرنسيين عقب إعلان فرنسا حالة الطوارئ ورامي رضوان "محتاجين قرارات صارمة" -
فيديو| بكري: قطر وتركيا وبريطانيا دول تدعم الإرهاب.. واللي اختشوا ماتوا -
فيديو| خالد يوسف: مناهج الأزهر لم تنق حتى الآن.. لمصلحة من؟ -
اليوم.. نظر دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي -
"الجنايات" تفصل اليوم في التحفظ على أموال "جرانة" وأسرته -
بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد مستشفى دمنهور ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قائد القوات البحرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث الشراكة بين البلدين

Google+ Print
قائد القوات البحرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث الشراكة بين البلدين قائد القوات البحرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث الشراكة بين البلدين

الفريق كيفن م. دونيجان

وصل الفريق كيفن م. دونيجان قائد القوات البحرية الأمريكية المركزية إلى القاهرة اليوم للاجتماع مع كبار المسؤولين المصريين ومناقشة المصالح الأمنية المشتركة.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن الفريق دونيجان، الذي تولى منصبه بالقيادة في سبتمبر 2015، سيناقش سبل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية مسؤولة عن ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المنطقة التي تضم الخليج العربي، وخليج عمان، شمال بحر العرب وخليج عدن، والبحر الأحمر، وتتمثل مهمة قوات القيادة المركزية للبحرية الأمريكية في إجراء عمليات الأمن البحري، وجهود التعاون الأمني، وتعزيز القدرات البحرية للدول الشريكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة عمليات الإسطول البحري الخامس للولايات المتحدة الأمريكية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا