قائد القوات البحرية الأمريكية يصل القاهرة لبحث الشراكة بين البلدين

وصل الفريق كيفن م. دونيجان قائد القوات البحرية الأمريكية المركزية إلى القاهرة اليوم للاجتماع مع كبار المسؤولين المصريين ومناقشة المصالح الأمنية المشتركة.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن الفريق دونيجان، الذي تولى منصبه بالقيادة في سبتمبر 2015، سيناقش سبل التعاون بين الولايات المتحدة ومصر والشراكة طويلة الأمد بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية مسؤولة عن ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع من المنطقة التي تضم الخليج العربي، وخليج عمان، شمال بحر العرب وخليج عدن، والبحر الأحمر، وتتمثل مهمة قوات القيادة المركزية للبحرية الأمريكية في إجراء عمليات الأمن البحري، وجهود التعاون الأمني، وتعزيز القدرات البحرية للدول الشريكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة عمليات الإسطول البحري الخامس للولايات المتحدة الأمريكية.

أ ش أ