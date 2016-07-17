صراع الصفقات - تقرير: ريال مدريد وبرشلونة يتنازعان على أندريه جوميز

(إفي): أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد بدخول فريقي ريال مدريد وغريمه برشلونة في صراع على لاعب فالنسيا أندريه جوميز، المتوج مؤخرا بكأس أمم أوروبا لكرة القدم مع منتخب البرتغال.

وكشفت صحيفة (آس) الرياضية الإسبانية أن فالنسيا قد يضع 65 مليون يورو مقابل الاستغناء عن لاعبه البالغ من العمر 22 عاما.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني لريال مدريد، زين الدين زيدان، أبدى اقتناعه باللاعب، وبالمثل يسعى لويس إنريكي مدرب برشلونة لتعزيز خط وسط الفريق الكتالوني.

لكن لا توجد نية لدى فالنسيا للاستغناء عن اللاعب الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدير الفني باكو أيستاران.

كما قدمت عدة أندية أوروبية أخرى عروضا بقيمة 40 مليون يورو، قوبلت بالرفض، لضم اللاعب من بينها تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.