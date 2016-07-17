المستشار أحمد محمد مختار مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي

وافق مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم الأحد، على ندب المستشار أحمد محمد مختار محمود، مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي، حسبما أفاد مراسلنا.

يذكر أن حصل المستشار أحمد مختار، على درجة ماجستير في القانون من جامعة عين شمس في عام 1976، وذلك بعد حصوله على ليسانس الحقوق وبكالريوس الشرطة بتقدير جيد جدًا عام 1974.

وأسند إليه العمل بنيابة الأموال العامة، ثم بالمحاكم، واستمر بها حتى عام 1992، ثم تم ندبه إلى الإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 1997.

وأُعير إلى دولة الكويت مرتين عام 1997 للعمل بالمكتب الفني لوزراة العدل هناك، وأمضى بدولة الكويت مدة إعارته 6 سنوات حتى عاد إلى أرض الوطن عام 2003 ليستأنف عمله بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي حتى عام 2012 ، وهو العام الذي بدأ فيه إعارته الثانية، والتي استمرت حتى قرر مجلس القضاء الأعلى الموافقة على ترشيح المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل له كمساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

كما يذكر أنه في منتصف شهر مايو الماضي، وافق المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على الطلب المقدم من المستشار كمال سعودي، القائم بأعمال مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، بالاعتذار عن عدم استمراره بمنصبه، والعودة إلى منصة القضاء.

ويشار إلى أنه لم يتم اختيار مساعد وزير العدل لشئون

> التفتيش القضائي، منذ شهر ديسمبر العام الماضي، حين توفى المستشار ناصر شعيشع، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي السابق.