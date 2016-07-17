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إلهام شاهين ونجوم «ليالي الحلمية» في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة»

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إلهام شاهين ونجوم «ليالي الحلمية» في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة» إلهام شاهين ونجوم «ليالي الحلمية» في ضيافة عمرو الليثي على «الحياة»

إلهام شاهين

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، نجوم وأبطال مسلسل “ليالي الحلمية ج6 “.

وتشمل قائمة ضيوف الحلقة :” النجمة إلهام شاهين، صفية العمري، هشام سليم، درة، روجينا، المؤلف أيمن بهجت قمر، والمخرج مجدي أبو عميرة”.

وتتطرق الحلقة إلى نجاح مسلسل ليالي الحلمية، ومن أين جاءت فكرة الجزء السادس لتتزامن مع تطور الأحداث، فضلًا عن كيفية اختيار فريق العمل.

كما تتطرق إلى كواليس وأسرار خاصة تُذاع لأول مرة من خلال برنامج بوضوح على شاشة الحياة الأولى.

ويُهدى الإعلامي عمرو الليثى درع قناة الحياة لنجوم العمل.

يُذاع برنامج بوضوح في تمام العاشرة من مساء غدًا الإثنين.

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