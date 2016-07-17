دهان أسوار المدارس والكبارى بالعدوة وسمالوط بالمنيا فى مبادرة "حلوة يا بلدى"

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة بالمنيا بالتعاون مع عدد من الشباب المتطوعين من أبناء المدينة فى الأعمال الخاصة بمبادرة "حلوة يا بلدى" والتى يتم تنظيمها على مستوى المحافظة فى الفترة من 16 وحتى 22 يوليو .

تضمنت الأعمال غرس الأشجار ونظافة الشوارع ورفع المخلفات والقمامة منها وتلوين أسوار المدارس وأسوار الكبارى داخل شوارع مدينة العدوة وعلى امتداد الطريق الدائرى الصحراوى الغربى .

وفى مركز ومدينة سمالوط بدأت فعاليات المبادرة بإزالة المخلفات وتجمعات القمامة من طريق مصر أسوان بالمدينة وقرية قلوصنا التابعة لها إلى جانب دهان أسوار المدارس وغرس الأشجار على امتداد شوارع المدينة والقرية، وذلك بمشاركة عدد من أبناء المدينة وبعض الجمعيات الأهلية وباستخدام معدات الوحدة المحلية.

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