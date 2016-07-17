محمد بن راشد فى تدوينة على تويتر: لدينا اليوم قطاع فضائى حجمه 20 مليار درهم

نشر محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى صورة لطابع بريد على حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أصدره والده الشيخ راشد قبل 50 عاما تقديرا لعلماء الفضاء، قائلا "بداية لحلم أن ينضم شعبنا لهذه المسيرة".

وأضاف، حاكم دبى، فى تدوينته، "بحمد الله لدينا اليوم قطاع فضائى حجمه 20 مليار درهم وبرنامج للوصول للمريخ يعمل عليه فريق عمل نسبة التوطين فيه 100%".

وتابع فى تدوينة أخرى، "الحلم يبدأ بفكرة يمكن التعبير عنها بكلمة أو صورة أو حتى طابع بريدى، وتكبر الفكرة، ويكبر الحلم، وتكبر معه أجيال تؤمن به ليصبح حقيقة واقعة".

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