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أخبار سوريا.. المعارضة: قصف "غير مسبوق" لمناطق بحلب وريفها الشمالى

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أخبار سوريا.. المعارضة: قصف "غير مسبوق" لمناطق بحلب وريفها الشمالى أخبار سوريا.. المعارضة: قصف "غير مسبوق" لمناطق بحلب وريفها الشمالى
أكدت مصادر بالمعارضة السورية تعرض الأحياء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم فى حلب وريفها الشمالى لقصف "غير مسبوق"، وذلك بالتزامن مع هجوم برى لقوات النظام السورى التى أحكمت الحصار على المدينة .

وقالت المصادر - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد -إن "قوات النظام تمكنت من السيطرة على أجزاء من طريق ‫الكاستيلو‬ وقطع الطريق بين أحياء حلب الشرقية والريف الشمالي"، مضيفة أن " قوات الرئيس السورى بشار الأسد حققت هذا التقدم بعد قصف جوى ومدفعى غير مسبوق".

وكانت قوات الأسد قد نجحت قبل أسبوع فى منع المعارضة من استخدام طريق الكاستيلو - الذى يربط الأحياء الشرقية من مدينة حلب بريفها ومحافظة إدلب وصولا إلى الحدود التركية - عبر السيطرة على التلال المحيطة به .

كما حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 300 ألف مدنى فى الأحياء الشرقية بحلب باتوا مهددين بالجوع، بسبب حصار قوات الرئيس بشار الأسد .

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مصر 365

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