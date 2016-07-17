أخبار سوريا.. مقتل 18 داعشيا فى اشتباكات مع قوات الأسد

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بريطانيا، صباح اليوم الأحد، إن 18 عنصرا داعشيا قتلوا فى قصف واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية، فى شرق منطقة سد تشرين الواقع على نهر الفرات.

وأوضح المرصد أن تنظيم داعش الإرهابى قصف مناطق فى مدينة مارع بريف حلب الشمالى الخاضعة لسيطرة الفصائل الإسلامية والمقاتلة، فى حين نفذت طائرات حربية عدة غارات على مناطق فى حى بنى زيد ومنطقة الليرمون وطريق الكاستيلو شمال حلب.

وأضاف أن ما لا يقل عن 18 عنصرا من تنظيم داعش قتلوا فى قصف واشتباكات مع قوات سوريا الديمقراطية فى شرق منطقة سد تشرين الواقع على نهر الفرات، وذلك خلال الهجوم الذى نفذه التنظيم أمس وبدأه بتفجير عربتين مفخختين على الأقل، مشيرا إلى وجود معلومات عن خسائر بشرية فى صفوف مقاتلى قوات سوريا الديمقراطية.