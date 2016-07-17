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كونتي: اشترينا كانتي لأننا نريد الفوز

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كونتي: اشترينا كانتي لأننا نريد الفوز كونتي: اشترينا كانتي لأننا نريد الفوز

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إنه سعيدا للغاية للحصول على خدمات نجولو كانتي من ليستر سيتي، مشيرا إلى أهمية وجوده بوسط ملعب الفريق من أجل المنافسة على الألقاب.

وكان تشيلسي قد أعلن رسميا عن ضم كانتي من ليستر سيتي يوم السبت بمبلغ 32 مليون جنيه إسترليني.

وفي تصريحات نقلتها سكاي سبورتس قال المدرب الإيطالي:"كانتي كان هدفا لنا، ولهذا السبب أنا سعيد لانضمامه".

وأضاف "كانتي لاعب جيد، لديه فنيات جيد وقوة رائعة، أحب هذا النوع من اللاعبين".

واستطرد "إن أردت الفوز، فالفريق يحتاج هذا النوع من اللاعبين، كانتي، نيمانيا ماتيتش وجون أوبي ميكيل، من يعمل بكد من أجل الفريق".

وتابع "لقد حددنا كانتي كهدف لنا، أنا والنادي اتفقنا على ذلك، وأعتقد أن كانتي سيمنح تشيلسي الكثير، سيعزز منطقة مهمة للغاية في الفريق إن أردت اللعب بلاعبي ارتكاز".

وأتم "أظهر خلال الموسم الماضي أنه قادر على اللعب بجانب متوسط ميدان أخر، وأعتقد أن هذا اللاعب سيعزز التشكيل".

وكان كونتي قد خسر أولى مبارياته مع تشيلسي ضد رابييد فيين النمساوي ضمن الجولة التحضيرية استعدادا للموسم الجديد بنتيجة 2-0.

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