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كونتي: نجوم تشيلسي ليسوا في مستوى ميسي ورونالدو بعد

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كونتي: نجوم تشيلسي ليسوا في مستوى ميسي ورونالدو بعد كونتي: نجوم تشيلسي ليسوا في مستوى ميسي ورونالدو بعد

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي إن فريقه يحتوي على عدد من المواهب المتميزة، لكنهم ليسوا في مستوى ليونيل ميسي ولويس سواريز نجمي برشلونة أو كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وكان كونتي قد خسر أول مبارياته مع تشيلسي ضمن الجولة التحضيرية للزرق استعدادا للموسم الجديد ضد رابيد فيين بنتيجة 2-0.

وصرح كونتي عقب المباراة "تشيلسي لديه لاعبين بإمكانهم أن يصبحوا في أعلى المستويات، هؤلاء اللاعبين مع العمل قد يتحسنون كثيرا".

وأضاف "نمتلك لاعبين رائعين لديهم موهبة كبيرة، لكن في اللحظة الحالية لا يراهم العالم في نفس المستوى مثل ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار دا سيلفا وكريستيانو رونالدو أو بول بوجبا".

وتابع "في تشكيلتنا هؤلاء اللاعبين مع العمل سيصلون لذلك المستوى أنا واثق من ذلك، من المهم للاعبين أن يفهموا أن عليهم العمل لإظهار ذلك، الآن أنا لاعب كبير، لكنني أريد أن أصبح في أعلى مستوى ممكن".

واستطرد "العقلية مهمة، القلب والصبر مهمان، والرغبة في التطور مهمة للغاية، وفي تلك الحالة من المهم للمدرب أن يختار أفضل لاعبيه ويحاول تطويرهم".

واستدرك "في الموسم الماضي كان كل شيء سيئا بالنسبة لجميع اللاعبين، تشيلسي أنهى الموسم في المركز العاشر".

وأردف "تشيلسي اعتاد أن يفوز باللقب أو أن يقاتل حتى نهاية الموسم، واللعب في دوري أبطال أوروبا".

وأتم "الموسم الماضي كان غير معقول، ليس لإدين أزار فقط بل لجميع اللاعبين، لذا من المهم لنا أن نستعيد حالة أزار إلى أفضل مما كانت عليه. تحدثت معه لقد كان سعيدا للغاية، وأنا مسرور لأنني أدربه، من المهم لي في الموسم المقبل أن أخلق الروح المطلوبة في الفريق لكي يكون لدينا موسما جيدا".

ومر أزار بموسم سيء مع تشيلسي إذ أنه شارك في 43 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 8.

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