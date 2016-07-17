رسميا – إشبيلية يضم جانسو وفرانكو فازكيز

أعلن نادي إشبيلية رسميا عن ضم باولو هنريكي جانسو من فريق ساو باولو وفرانكو فازكيز لاعب باليرمو.

ووقع اللاعبان عقدا يمتد لخمسة أعوام مع النادي الأندلسي، وحسب التقارير فإن صفقة جانسو كلفت الفريق 9.5 مليون يورو، بينما كلفت صفقة فازكيز مبلغ 15 مليون يورو.

ونشر جانسو بيانا رسميا عبر حساباته على موقع التواصل الاجتماعي قائلا:"أريد أن أشكر ساو باولو على كل شيء فعله من أجلي، سيظل دوما في قلبي، لكنني أعتقد أن الوقت قد حان للانتقال إلى أوروبا".

وكان جانسو لاعبا لسانتوس البرازيلي في الفترة من 2008 إلى 2012 وزامل نيمار دا سيلفا الذي انتقل إلى برشلونة، بينما انتقل جانسو إلى ساو باولو، ومثل منتخب البرازيل في 8 مباريات.

في حين أن فازكيز انتقل إلى باليرمو في 2012 قادما من بيلجرانو، ومثل منتخب إيطاليا في مباراتين.