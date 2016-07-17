أليجري: أتمنى بقاء بوجبا.. فأنا أعول عليه

أعرب ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن أمله في باقء بول بوجبا في فريقه، مشيرا إلى أهميته للنادي من أجل المنافسة على الألقاب الموسم المقبل.

وقال أليجري للصحفيين:"لاعبو فرنسا الدوليون سينضمون لنا يوم 7 أغسطس المقبل، أتمنى أن يبقى بوجبا وكذلك باتريس إيفرا".

وأضاف "أنا أعول على بوجبا".

وقد يجد يوفنتوس صعوبة في الإبقاء على بوجبا في ظل العروض المغرية المقدمة من أندية أخرى من أجل الحصول على خدمات صاحب الـ23 عاما.

فكانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن مانشستر يونايتد مستعدا لدفع مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني لضمه من البيانكونيري.